Il meeting, in programma, anche in videoconferenza venerdì 18 e sabato 19 ottobre, vedrà la partecipazione di studiosi da tutta l’Europa, impegnati a ricostruire le vicende storiche della prima generazione dei conquistatori normanni in Italia. Inaugurato da un saluto istituzionale di Ortensio Zecchino, padrone di casa a Biogem e contemporaneamente presidente del CESN (Centro Europeo di Studi Normanni), il convegno è organizzato in sette sessioni e, grazie al contributo di studiosi francesi, britannici, polacchi e, ovviamente, italiani, intende fare luce su un’epopea tanto celebrata quanto poco approfondita in alcuni suoi aspetti. Una vicenda storica che potrà essere ‘toccata con mano’, grazie alla successiva visita guidata presso il Museo della Civiltà Normanna di Ariano Irpino, con la guida di eccezione del suo direttore, Giuseppe Muollo.L’evento è l’ultimo di una lunga serie di iniziative culturali realizzate dal CESN in alcune tra le più prestigiose sedi istituzionali europee (Palazzo Venezia, a Roma, Palazzo Ducale di Venezia, Università di Cambridge, Università di Caen) nell’arco dei suoi 33 anni di vita. Su questo filone si innesta la due giorni arianese, che consacra Biogem come un centro di approfondimento multiculturale per il territorio, ben oltre il meeting settembrino de ‘Le 2ue culture’.