L’attenzione verso le aree marginali, l’impegno civile e politico a sostegno degli ultimi, la passione per il giornalismo e per la fotografia come possibilità di documentare e denunciare una condizione in modo da rendere possibile un riscatto e una rinascita: gli elementi che hanno caratterizzato il percorso di Ettore de Socio saranno al centro della prima edizione del concorso fotografico nazionale “Periferie” che, a due anni dalla morte, la sua famiglia ha promosso assieme all’associazione culturale “Controvento” e con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale di Avellino.

La proclamazione dei vincitori del concorso – i primi tre nella categoria “Open” e il primo nella categoria dedicata agli studenti degli istituti superiori – è fissata per venerdì 18 ottobre alle 17 presso il Carcere Borbonico di Avellino. Nei locali del Museo Irpino verrà poi inaugurata l’esposizione dei lavori dei tre autori che la giuria ha inteso premiare, cui si aggiunge una menzione speciale (https://www.museoirpino.it/).

All’interno della manifestazione si terranno anche una personale di Fabio Moscatelli dal titolo “Qui vive Jeeg” e, il 19 ottobre, una lettura portfolio, sempre a cura dell’autore. Per info e prenotazioni scrivere a: info@concorsoperiferie.it