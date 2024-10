Avellino: La mascotte del Convitto si chiamerà “Glauco”

Alla classe vincitrice e a tutte le classi partecipanti sarà donato un premio

Habemus nomen…. è il caso di dire! Finalmente è stato scelto il nome per la mascotte del Convitto Nazionale di Avellino…Tante classi dei tre segmenti scolastici hanno partecipato al Concorso indetto dalla Istituzione Educativa, per dare un nome alla mascotte, una simpatica nottola, vestita di verde, con giacchetta, stemma del Convitto e zainetto in spalla, nata dalla creatività di un ex alunno, Pasquale Guerriero.

La commissione giudicatrice ha scelto il nome “Glauco”, proposto dalla classe II A del Liceo Classico, che ha fornito una descrizione filologica e un’ottima motivazione: «Anzitutto, vi è una ragione di natura etimologica […]; ispirandoci agli etimi latini e greci della “nottola”, abbiamo pensato alla traslitterazione in Italiano del sostantivo greco γλαύξ […]

Inoltre, il nome Glauco è anche quello dell’eroe omerico, che meglio rappresenta il senso della Famiglia e della Comunità, eroe della guerra di Troia, figlio di Ippoloco, personaggio cardine nell’Iliade, nonché protagonista di uno degli eventi storicamente più importanti e commoventi del poema epico». Glauco si ritrova, durante la guerra di Troia, faccia a faccia con il nemico Diomede, ma, scoperto un antico legame di ospitalità, rifiuta di battersi con lui; e i due eroi si scambiano le armi, in nome di un valore fondamentale: l’ospitalità, la ξενία. Un nome, Glauco, che è anche un inno alla Pace nel mondo e che ben rappresenta i valori e le idee che gli studenti del Convitto portano avanti con gioia e consapevolezza.

Alla classe vincitrice e a tutte le classi partecipanti sarà donato un premio, scelto con cura dal Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto.