Volturara Irpina(Av) – Ritrovamento di un quadro dell’olandese M.c.Escher

"Considerato uno dei piu’ famosi Artisti grafici Incisore di tutti i tempi"

Volturara Irpina(Av) – L’olandese Maurits Cornelis Escher ( 1898-1972 ) viene considerato uno dei piu’ famosi Artisti grafici Incisore di tutti i tempi. Volturara Irpina(Av) – L’olandese Maurits Cornelis Escher ( 1898-1972 ) viene considerato uno dei piu’ famosi Artisti grafici Incisore di tutti i tempi.