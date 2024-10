Si è tenuta questa mattina presso la sede della Fismic/Confsal di Avellino la riunione dei segretari provinciali Fismic/Uglm/Acqf dell’Irpinia per la valutazione dell’incontro romano con Tavares e per l’organizzazione della manifestazione che si terrà il 18 ottobre ad Avellino in contemporanea con Torino, Cassino, Napoli, Melfi, Bari e Val di Sangro (Atessa).

Nonostante le novità e le rassicurazioni sulla gestione del piano industriale per l’Italia anche Avellino parteciperà allo sciopero nazionale del gruppo Stellantis.

E’ stata decisa una manifestazione con presidio davanti alla Prefettura di Avellino con inizio alle ore 10:00.

Una delegazione delle tre sigle sindacali sarà ricevuta dal Prefetto di Avellino a cui sarà consegnato un documento unitario da far arrivare al Governo Meloni.

Alla manifestazione di Fismic/Uglm/Aqcf parteciperà anche la Sindaca della città capoluogo Laura Nargi.