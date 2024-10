Elezione segretaria Cgil Italia D’Acierno, le congratulazioni del presidente Buonopane

“Desidero rivolgere le congratulazioni personali e dell’Amministrazione Provinciale che mi onoro di rappresentare alla neosegretaria generale della Cgil di Avellino, Italia D’Acierno. Sono certo che non mancheranno occasioni di incontro e di collaborazione. Con le organizzazioni sindacali esiste da tempo una proficua interlocuzione che è di notevole importanza per i percorsi istituzionali dell’Ente Provincia. Un ringraziamento sentito va al segretario uscente della Cgil di Avellino, Franco Fiordellisi, per la preziosa azione portata avanti con passione e determinazione nel corso del suo mandato”. Così il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane.