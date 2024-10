Il nuovo presidente, già noto anche per il suo impegno all'interno di CambiaMenti, si è dichiarato pronto a rilanciare l'azione dell'associazione attraverso iniziative di tipo politico culturale

Cambio della guardia al vertice dell’associazione politico culturale di Nocera Inferiore CambiaMenti. L’assemblea dei soci, tenutasi giovedì 10 ottobre, ha infatti eletto Salvatore Forte come nuovo Presidente. Forte, 50 anni, nocerino doc, alle spalle una lunga a attiva militanza politica e associativa, succede a Giancarlo Di Serio che resta comunque nel gruppo di Coordinamento.

Il nuovo presidente, già noto anche per il suo impegno all’interno di CambiaMenti, si è dichiarato pronto a rilanciare l’azione dell’associazione attraverso iniziative di tipo politico culturale che abbiano lo scopo di coinvolgere tutti i cittadini su temi che interessano la comunità locale.

Una sfida difficile, considerati i tempi attuali caratterizzati da un sempre minor interesse verso la “Polis”, ma che può essere vinta come dimostra il recente successo della raccolta di firme per sostenere il referendum contro la legge sull’autonomia differenziata, iniziativa a cui l’associazione CambiaMenti ha partecipato da protagonista fin dall’inizio.

L’assemblea di CambiaMenti ha discusso anche delle prossime iniziative che saranno messe in campo per contribuire a svolgere il ruolo che gli attribuisce li Statuto, ossia di essere uno spazio aperto alla discussione per elaborare idee e proposte finalizzate alla crescita civile e politica della comunità nocerina e dell’intero Agro.