Stellantis,Spera(Ugl Metalmeccanici): “Pronti a incontrare domani Tavares per discutere di impegni in Italia”

”Passo ulteriore è una convocazione da parte del Governo su settore Automotive”

“Abbiamo scelto come Ugl Metalmeccanici di esserci domani, visto il momento di grande incertezza che Stellantis e l’Automotive, in generale, in Italia stanno vivendo”. Lo dichiara Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, per spiegare le ragioni per cui ha scelto di essere presente domani, venerdì 11 ottobre, presso la sede Stellantis & You di Roma, in risposta alla convocazione di Stellantis per un incontro tra organizzazioni sindacali, il Ceo Carlos Tavares e i vertici italiani. “L’Ugl Metalmeccanici è da sempre pronta al confronto e contribuire a eventuali strategie utili a migliorare le condizioni occupazionali dei lavoratori di Stellantis e di quelli del comparto Automotive. L’auspicio è che si possa delineare un progetto che possa rappresentare una garanzia per i lavoratori e per tutti gli stabilimenti italiani. È indispensabile, però, che Stellantis porti novità rispetto agli incontri precedenti”.

Per il sindacalista, “servirà, poi, un passaggio ulteriore da parte del Governo affinché convochi al più presto tutte le organizzazioni sindacali, Stellantis, le aziende di componentistica e gli stakeholders del settore per riprendere il percorso avviato tempo fa al MIMIT e trovare una sua fattiva conclusione. Occorrono certezze se vogliamo tutti contribuire al rilancio del settore Automotive e così mettere in sicurezza tutta la filiera occupazionale che orbita attorno”, conclude Spera.