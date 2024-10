La riunione si terrà domani venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Mostre in piazza Abele Mancini del Comune di Melfi in provincia di Potenza

La segreteria Provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Potenza informa che, “domani venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Mostre in piazza Abele Mancini del Comune di Melfi in provincia di Potenza, terrà una riunione per discutere sulla crisi che sta’ attraversando il comparto automotive nel polo industriale di San Nicola di Melfi (PZ) e delle iniziative che si stanno organizzando in vista dello sciopero Nazionale del 18 ottobre c.a.”.