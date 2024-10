Sant’Agnello Pink Race” per la ricerca sui tumori femminili con la Fondazione Veronesi

Iscrizioni aperte

Sabato 26 ottobre si terrà la prima edizione della “Sant’Agnello Pink Race”, una camminata solidale tra le vie cittadine, aperta a tutti, promossa dal Comune di Sant’Agnello e dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili per sostenere la ricerca sui tumori femminili portata avanti dalla Fondazione Umberto Veronesi.

L’iniziativa è patrocinata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e dalla Consulta della Regione Campania per la condizione della donna, ed è organizzata dall’associazione sportiva Victoria, con il sostegno e la collaborazione di tante realtà locali sensibili al tema.

«La “Sant’Agnello Pink Race” unisce solidarietà, prevenzione e cura del benessere psicofisico – dichiarano congiuntamente il Sindaco Antonino Coppola, il Vice Sindaco Maria Russo e il Consigliere delegato allo Sport Rosa Mastellone - Scegliamo di partecipare insieme, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalla preparazione fisica, ognuno al proprio passo, per sostenere la ricerca scientifica ma anche per incoraggiare tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili per la propria salute. Camminiamo uniti verso la speranza di un futuro più roseo».

L’appuntamento è alle 09:00 in Piazza Matteotti per la distribuzione delle magliette e dei pettorali e il riscaldamento pre partenza. Alle 10:00 si darà ufficialmente il via alla “Sant’Agnello Pink Race”, un percorso di circa 4 km per le strade cittadine per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e sostenere la ricerca che si concluderà, alle 11:00 circa, con testimonianze, esibizioni, musica, animazione e riconoscimenti simbolici. Verranno infatti premiati, tra gli altri, il partecipante più giovane e quello più anziano, la famiglia più numerosa presente con un amico a quattro zampe, chi festeggia il compleanno proprio il 26 ottobre, il gruppo studentesco più numeroso, l’associazione che partecipa con più iscritti e altre categorie speciali.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli relativi alla manifestazione sono consultabili sull’evento facebook “Sant’Agnello Pink Race”. Link diretto: https://facebook.com/events/s/santagnello-pink-race/1055873662995075/

Le modalità di iscrizione sono due: online compilando il modulo al seguente link https://forms.gle/t4oq6RRYZy5soR9X6 oppure cartacea presso i centri di raccolta (aggiornati sull’evento facebook).

La partecipazione è aperta a tutti e prevede un contributo minimo di 5 euro a cui è possibile aggiungere un’eventuale donazione libera supplementare, da consegnare la mattina del 26 ottobre contestualmente al ritiro del pettorale numerato. L’iniziativa è finalizzata a sostenere i progetti della Fondazione Umberto Veronesi specificatamente dedicati alla ricerca sui tumori femminili.