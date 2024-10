Desidera porre l’accento non solo sugli atteggiamenti dei ragazzi ma anche e soprattutto delle famiglie e della scuola

«Loro dicono “No al bullismo”. E tu?» È questa la battuta conclusiva di “Girotondi pericolosi”, il cortometraggio realizzato con il patrocinio dell’Associazione Culturale Parole Alate, che ha l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i giovani spettatori su una tematica di grande attualità: il bullismo.

Un corto rivolto ai ragazzi, e non solo, che ha per protagonisti quattro giovanissimi attori: Cristian Vaiano, Marcello Di Donna, Francesco Coraggio e Antonia De Ninno, completamente a proprio agio di fronte all’obiettivo e prestare il proprio volto per rappresentare una generazione di coetanei che, nella quotidianità vive situazioni del genere, tanto dal punto di vista della vittima quanto da quella dell’aggressore.

Un corto con obiettivi molto ambiziosi: animare il dibattito non soltanto nelle scuole, ma pure all’interno di realtà sportive nelle quali l’ambizione facilmente può sconfinare nell’ossessione col rischio di trasformare il rivale in nemico o, peggio ancora, di trasformare sé stessi nell’antagonista di turno, accanendosi contro il proprio corpo.

Ad arricchire il cast: Gabriella Vitiello e Paquito Catanzaro, nei panni di una madre e di un docente poco attenti alle sorti dei propri ragazzi.

Sta proprio in questa scelta, che può apparire provocatoria, l’originalità di un corto che desidera porre l’accento non solo sugli atteggiamenti dei ragazzi ma anche e soprattutto delle famiglie e della scuola, non sempre impeccabili nella gestione del fenomeno, o piaga sociale, bullismo.

Dal punto di vista tecnico, da segnalare le riprese in full-HD e il sonoro in modalità 8D per coinvolgere maggiormente lo spettatore nella fruizione del corto, la cui visione sarà possibile al link https://youtu.be/f5ZfUfKktMg e sui canali social dell’associazione Parole Alate.