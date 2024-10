"Riscontriamo che, dopo un lungo dibattito, tardano ad arrivare soluzioni concrete"

“Si è tenuto al Mimit l’ennesimo incontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Umbria, il sindaco di Terni, i rappresentanti sindacali, l’Amministratore delegato e capo del Personale di AST Terni, inerente l’accordo di programma che dovrebbe portare nel sito di Terni circa un miliardo di investimenti. Riscontriamo che, dopo un lungo dibattito, tardano ad arrivare soluzioni concrete per sciogliere il difficile nodo del caro energia. Come Ugl Metalmeccanici -, rappresentata dal Segretario Provinciale UglM, Francescangeli Daniele e il coordinatore Arvedi AST, Martoni Antonello -, abbiamo rappresentato, come detto più volte, la necessità del miliardo di investimento per la transizione ecologica, l’installazione di nuovi impianti che porteranno al rilancio del sito, al mantenimento e incremento dei posti di lavoro. Infine, se necessario, non esiteremo ad intraprendere azioni volte al mantenimento dello stabilimento e dei lavoratori tutti, diretti e indiretti”.