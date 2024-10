Venerdì 18 ottobre live sul palco di Stazione 37 a Taranto

Sarà il jazz-club Stazione 37 di Taranto ad ospitare – VENERDÌ 18 OTTOBRE 2024 alle ore 20.30 – la prima tappa del tour autunnale del collettivo campano CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH, costituito da Mimmo Cappuccio (produttore artistico e chitarrista), Annina Galiano (lead vocal) e Cristina Massaro (pianoforte e tastiere).

Sul palco, accanto ai tre musicisti del collettivo, suoneranno tre straordinarie special guest: il bassista Dario Deidda, il trombettista Giovanni Amato e il batterista Alessandro Napolitano.

Il progetto del collettivo musicale riporta nella piena contemporaneità le grandi atmosfere dello smooth jazz degli anni Settanta e Ottanta, con l’obiettivo di incuriosire le giovani generazioni di ascoltatori e accompagnarli alla scoperta di alcune delle icone più celebri di questo universo musicale, da George Benson ad Anita Baker, solo per citarne due celebri ambasciatori.

La live-performance del Cappuccio Collective Smooth permetterà di assistere a uno show molto ricco sotto il profilo armonico, con melodie rilassate e orecchiabili, proprie dello smooth jazz.

Il concerto pugliese del 18 ottobre darà il via al live-tour autunnale della band e anticiperà la lavorazione e la realizzazione di un album della formazione. La proposta progettuale-artistica del collettivo coinvolge il pubblico di tutte le età in un ideale viaggio tra brani inediti e riletture dell’universo jazz.

Già scelti come opening act di Chiara Civello durante la XIX edizione del Jazz in Campo Music Festival, i Cappuccio Collective Smooth sono ambasciatori di “innovazione, contaminazione e suggestioni smooth jazz, che confluiscono in un immaginario quasi fusion dalla immediata godibilità, versatile nell’improvvisazione scat e fortemente inedito nelle soluzioni sonore”, come dichiarato dalla stampa specializzata nel 2024, all’indomani del concerto al Teatro Bello di Milano.

Il concerto del collettivo sul palco di Stazione 37 nasce in collaborazione con JONIO JAZZ Cantieri Culturali: un evento musicale da non perdere!