Al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino ritorna la grande musica jazz con il primo concerto della mini rassegna internazionale “Teatro Gesualdo in Musica”, organizzata dal Comune di Avellino in collaborazione con l’Associazione “I senzatempo” e la direzione artistica di Luciano Moscati.

LA RASSEGNA

Sabato, 12 ottobre, alle ore 21, prenderà ufficialmente il via un viaggio suggestivo ed emozionante, che porterà gli spettatori ad immergersi nel mare dei Caraibi, con le sonorità di una straordinaria pluristrumentista e cantante cubana, pluri-vincitrice di Grammy Awards.

L’ARTISTA

Aymée Nuviola, non a caso soprannominata “La Sonera del Mundo”, farà tappa ad Avellino dopo aver toccato il “Blue Note” di Milano e il “Politeama” di Catanzaro. Con “Havana Nocturne” e con la partecipazione straordinaria di un chitarrista d’eccezion quale Kemuel Roig, Aymèe Nuviola ci porterà per mano nelle atmosfere calde e suadenti de L’Avana, insieme a Hilario Bell alla batteria, Nieger Jose Aguilera alle percussioni, Lowell Ringel al basso e Julian Avila alla chitarra. Nel suo repertorio, rivive la musica latina in tutte le sue varietà. In lei trova voce Cuba, la sua isola natale.

I BIGLIETTI

I biglietti per assistere allo spettacolo sono ancora disponibili sul sito https://www.ticketone.it/…/aymee-nuviola-teatro-carlo…/. Prima platea 30€ + commissioni di servizio, Seconda platea 25€ + commissioni di servizio. L’abbonamento ai 5 concerti della mini rassegna “Teatro Gesualdo in Musica”, invece, sarà acquistabile accedendo al link https://go2.it/evento/abbonamento-senzatempo-2024/7903. Prima platea 120€ + commissioni di servizio, Seconda platea 105€ + commissioni di servizio. A partire da sabato, 12 ottobre, il botteghino sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21.