Priorità dell'UE per rafforzare lo spazio fino al 2030

Oggi la Commissione ha pubblicato due nuove indagini Eurobarometro che mostrano un maggiore apprezzamento dello spazio Schengen da parte di cittadini e imprese rispetto alla precedente indagine del 2018.

I cittadini ritengono che rafforzare la cooperazione all’interno dello spazio Schengen (63%) sia la principale priorità dell’UE per rafforzare lo spazio fino al 2030. L’indagine Eurobarometro sull’atteggiamento delle imprese nei confronti dello spazio Schengen rivela che il 68% delle aziende dell’UE sa di cosa si tratta. L’83% delle aziende concorda sul fatto che Schengen sia positivo per gli affari e l’81% lo riconosce come una delle principali conquiste dell’UE. Alla domanda su quali siano i vantaggi di far parte dello spazio Schengen, un terzo delle imprese ha affermato che i costi risultano ridotti grazie all’assenza di controlli alle frontiere interne.

L’anno scorso la Commissione ha adottato una raccomandazione per una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nello spazio Schengen e continua a collaborare strettamente con gli Stati membri insieme al coordinatore Schengen per affrontare tali questioni. Maggiori informazioni sono disponibili nella relazione sullo stato di Schengen 2024.