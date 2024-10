Mordanini Giuseppe nominato vicesegretario nazionale del partito pensionati per l’Italia

Delega al trasporto pubblico

Il Presidente Nazionale Antonio de Lieto, in data odierna ha conferito con effetto immediato a Mordanini Giuseppe già dipendente azienda ATAC ROMA trasporto pubblico, la carica di Vice Segretario Nazionale del Partito “Pensionati per l’Italia”(PPI) con delega al trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Mordanini Giuseppe già militare vigile del fuoco, in possesso di patentino allenatore di calcio F. I. G. C.diploma in massofisioterapista.massofisioterapista didattico. A Mordanini Giuseppe gli auguri di buon lavoro da tutti i dirigenti del Partito pensionati per l’Italia.Roma, 8 ottobre 2024.