Inaugurata la Delegazione FAI di Avellino: Un nuovo faro per il patrimonio culturale

Al via le attività del gruppo di volontari, in attesa delle Giornate FAI d'Autunno 2024 che apriranno 750 luoghi speciali in tutta Italia.

Oggi martedì 8 ottobre alle 16:30 presso il Palazzo Caracciolo di Avellino si è tenuta l’inaugurazione del via delle attività della Delegazione Fai di Avellino. Gruppo spontaneo di volontari che condividono la missione del FAI-Fondo Ambiente Italiano, finalizzato a promuovere il patrimonio culturale e ambientale. Il 12 e 13 ottobre 2024 si terranno le Giornate FAI d’Autunno, un’importante iniziativa del FAI per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Questo evento, organizzato dai Gruppi FAI Giovani con il sostegno delle Delegazioni e dei Gruppi FAI di tutto il Paese, offre un’opportunità imperdibile per esplorare luoghi di grande valore. Anche in questa edizione, i giovani volontari della Fondazione e gli Apprendisti Ciceroni si impegneranno ad aprire al pubblico 750 luoghi speciali in 400 città italiane. Questi spazi, molti dei quali di solito inaccessibili, sono stati scelti per la loro rilevanza culturale e paesaggistica. Le visite, a contributo libero, consentiranno di scoprire il patrimonio delle nostre città e dei territori circostanti. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it