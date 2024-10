Impegno a raggiungere la neutralità climatica

Oggi 20 città hanno ricevuto il marchio di missione dell’UE per le città intelligenti e a impatto climatico zero. Si tratta di una delle missioni dell’UE istituita nel quadro di Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell’UE.

Il marchio premia i piani delle città volti a conseguire la neutralità climatica entro il 2030 e mira a facilitare l’accesso a finanziamenti pubblici e privati per raggiungere questo obiettivo. Il numero totale di città che hanno ottenuto il marchio sale così a 53.

Le 20 città che hanno ricevuto il marchio oggi sono Aquisgrana, Münster (Germania), Trikala (Grecia), Eilat (Israele), Bergamo, Bologna, Milano, Prato, Torino (Italia), Liepāja (Lettonia), L’Aia (Paesi Bassi), Porto (Portogallo), Bucarest, 2o quartiere, Suceava (Romania), Lubiana, Kranj (Slovenia), Göteborg, Gävle, Umeå (Svezia), Miskolc (Ungheria).

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il marchio di missione dell’UE celebra le misure coraggiose adottate da queste 20 città per raggiungere la neutralità climatica. Il loro impegno apre la strada a un futuro sostenibile e resiliente per tutte le nostre comunità. La Commissione continuerà a sostenerle in questo percorso.“

L’UE continua a sostenere le città negli sforzi volti a trasformare piani ambiziosi in progetti concreti. Il marchio consente alle città di accedere al Climate City Capital Hub, una risorsa finanziaria internazionale istituita nel giugno 2024. Un accento particolare è posto sull’impegno con capitali privati. Le città possono inoltre beneficiare di un pacchetto di prestiti da 2 miliardi di € istituito dalla Banca europea per gli investimenti.