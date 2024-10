“Giornata da incorniciare!!! - dichiara il M° Luigi SALDUTTO

Lo scorso sabato 5 ottobre, presso il palazzetto dello sport di Giugliano in Campania (NA), si sono svolti i Campionati Interregionali Campani Junior edizione 2024. Una competizione importantissima che ha visto la partecipazione di ben 34 società sportive provenienti da tutto il sud Italia (Campania, Puglia, Lazio, Basilicata, Calabria e Sicilia), che per molti rappresenta un importante test, prima dei prossimi appuntamenti nazionali.

Presenti come sempre, gli atleti della SSD Taekwondo Irpino diretti dai Maestri Luigi SALDUTTO e Rocco GIANNELLI che hanno ben figurato al cospetto di altrettanti alteti fortissimi. Medaglia d’oro per l’atleta Ilaria GALLUZZO nella categoria -63 Kg cinture nere, che dopo due incontri tiratissimi sotto il profilo tecnico-tattico, conquista il gradino più alto del podio, attirando l’attenzione ed il plauso degli spettatori presenti.

Medaglia d’oro anche per l’atleta Sofia PESCATORE nella categoria -49 Kg cinture nere, anche per lei due incontri che non lasciano interpretazioni sulla sua condotta di gara.

L’ultima medaglia d’oro, arriva dalla categoria -59Kg cinture rosse con l’atleta Alessandro DE LUCA. Tre incontri condotti magistralmente contro avversari davvero forti e agguerriti. Alessandro ha dato tutto se stesso riuscendo a rimanere lucido fino all’ultimo secondo della competizione.

Peccato per l’atleta Mattia BRANCALEONE categoria -63 Kg cinture nere, il quale domina il primo ruond contro un bravo atleta pugliese, ma purtroppo cede il passo nel secondo e terzo round. Ne farà tesoro di questa esperienza.

I brillanti risultati ottenuti dagli atleti Irpini, regalano alla “Taekwondo Irpino” il podio e la coppa quale 2a migliore società della competizione.

“Giornata da incorniciare!!! – dichiara il M° Luigi SALDUTTO – La coppa come seconda migliore società e quindi le medaglie di oggi, sono frutto dei tanti sacrifici fatti in palestra da atleti, tecnici e genitori. Non posso che essere soddisfatto dei risultati, ma sono felicissimo per aver visto nei miei atleti un impostazione mentale determinante.”