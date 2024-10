Avellino, due interventi dei Vigili del Fuoco

Salvi le persone a bordo di entrambi i veicoli

I Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in un doppio intervento sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, per due distinti incendi che hanno visto coinvolti veicoli in transito nel territorio Irpino.

Il primo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sei ottobre nel tratto del comune di Montemiletto al Km. 61,800 in direzione Napoli, e ha visto coinvolta un’autovettura. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Grottaminarda la quale ha spento le fiamme che hanno avvolto l’auto e messo in sicurezza l’area. Per le due persone a bordo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza.

Mentre subito dopo le ore 16’00 di oggi sette ottobre una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. 40 in direzione Canosa poco prima dell’uscita di Avellino Ovest, per un incendio che ha visto coinvolto un furgone di una ditta che lavora nel settore del consolidamento delle strutture. Anche in questo caso la squadra intervenuta supportata da un’autobotte ha spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Il conducente proveniente da Verona e diretto in Irpinia non ha subito conseguenze.

In entrambi i casi la Polizia Stradale ha curato la viavilità che ha subito inevitabili rallentamenti sull’importante snodo viario che collega la Campania alla Puglia.