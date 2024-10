Alla Reggia di Portici Neapolitan Gipsy Jazz e omaggi a Pino Daniele

Uno dei concerti più suggestivi della band sia per la location sia per il repertorio

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle 21.00 presso la “La Reggia di Portici” (via Università, 100 Portici). Quartieri Jazz in concerto con il loro Neapolitan Gipsy Jazz.

La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

IL CONCERTO – Di scena alla Reggia di Portici, ci sarà la “Quartieri Jazz” capitanati dal chitarrista manouche napoletano Mario Romano, Alberto Santaniello alla chitarra ritmica e Dario Franco al basso.

Uno dei concerti più suggestivi della band sia per la location sia per il repertorio, poiché suoneranno brani tratti dai loro precedenti dischi: il primo uscito nel gennaio 2013 “E Strade ca portano a Mare”, titolo estrapolato da un brano di Pino Daniele maestro e ispiratore del progetto ed a cui sarà dedicata la parte finale del concerto; il secondo “Le 4 giornate di Napoli” (settembre 2016) ispirato alla rivolta partenopea del ’43, per arrivare all’ultimo lavoro “La Città Parallela” (marzo 2023) che racconta in musica le mille sfaccettature e contraddizioni di Napoli. Un lungo percorso musicale iniziato nel lontano 1997, originale e sperimentale all’insegna della consapevolezza e della rivalutazione dell’identità partenopea, attraverso la fusione tra la napoletanità dei vicoli in cui vive l’artista, e il jazz manouche dei caposcuola come Reinhardt e Rosenberg, proseguendo così sulla strada del genere coniato…Il Neapolitan Gipsy Jazz.

LA LOCATION -

La Reggia di Portici è un palazzo monumentale, sede della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e del Centro MUSA – Musei delle Scienze Agrarie.

Tra le pendici del Vesuvio e il porticciolo del Granatello, essa è una dimora storica fatta costruire nel 1738 dalla coppia reale Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia come palazzo reale estivo per la dinastia dei Borbone di Napoli, prima della costruzione della più imponente Reggia di Caserta. Alla realizzazione della Reggia lavorarono ingegneri, architetti e decoratori: Medrano, Canevari, Vanvitelli, Fuga, Canart, Bonito, Re e Geri.

Al primo piano della reggia sarà possibile visitare L’Herculanense Museum che è una rivisitazione, in chiave multimediale, dell’antico museo ercolanese che ospitava le prime raccolte di antichità provenienti dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabia.

Il museo, inaugurato nel 1758 da Carlo di Borbone, era unico in tutta Europa non solo per la quantità e la qualità dei reperti riuniti, ma per i laboratori sperimentali e l’insieme delle attività di studio e restauro che vi si svolgevano. Dal 2006 con le moderne tecnologie si ripropose con proiezioni multimediali e filmati che illustrano la storia degli scavi e delle loro tecniche, i procedimenti per il distacco degli affreschi, le annotazioni e le impressioni dei visitatori dell’epoca.

Come raggiungerci:

Auto da nord: Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Portici. Alla rotonda prendere 2a uscita e proseguire per 300 m. All’incrocio girare a sx e subito dopo, al successivo incrocio girare a dx per via della Salute. Dopo 650 m mantenersi sulla sx alla biforcazione della strada continuando lungo il Viale Privato Ascione. All’incrocio svoltare a sinistra su via Università e dopo 150 metri sarete giunti a destinazione.

Auto da sud: Autostrada A3 Napoli-Salerno, uscita Ercolano Scavi. (1) Procedere per via Cupa Monti, alla rotonda prendere la 4° uscita in modo da invertire il senso di marcia e dopo 500 m; alla successiva rotonda (2) prendere la 1° uscita per Via Bordiga e proseguire diritto per 400m. Girare a sx per via Alveo (direzione Portici) e proseguire per 800 metri fino ad incrociare Corso Resina. Girare a dx (direzione Portici) e proseguire verso la Reggia di Portici per circa 1 km e sarete giunti a destinazione.

Dove parcheggiare:

I visitatori potranno parcheggiare comodamente la propria auto usufruendo di un parcheggio gratuito all’interno della struttura.

LA FORMULA – La serata prevede l’apertura dei cancelli alle 20,00 per chi volesse anticiparsi per lo sbigliettamento e in seguito prima del concerto, sarà possibile esplorare il Museo Herculanense, un’affascinante rivisitazione multimediale del museo ercolanese che ospitava antichità dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabia.

Concerto alla Reggia di Portici: prezzi, orari e date

• Quando: Sabato 12 ottobre ore 21:00

• Dove: Reggia di Portici (via Università 100, Portici)

• Prezzo biglietto: visita libera all’Herculanense Museum + concerto (posto unico) 20€

• Contatti e informazioni: Info e prenotazioni tel. 340.489.38.36 e/o mandare mail a quartierijazz@live.it

• Evento facebook: https://fb.me/e/5UglF68Ty

• Sito ufficiale: http://www.quartierijazz.com