La soddisfazione del vicesindaco e dell'amministrazione comunale: "Mantenuta la promessa"

È entrato in funzione da alcuni giorni il Depuratore in località Campo di Bove. La gestione è temporaneamente a cura dall’Alto Calore Servizi a seguito di una lunga interlocuzione. Lo annuncia, insieme all’Amministrazione comunale, il Vicesindaco, Michelangelo Bruno, che con soddisfazione si rivolge ai cittadini consapevole della grande attesa che c’era intorno alla risoluzione di un annoso problema:

«Cari concittadini di Grottaminarda – afferma Michelangelo Bruno – è con grandissimo piacere che vi annuncio che per un’importante opera pubblica del Comune di Grottaminarda si vede finalmente la conclusione dei lavori di realizzazione.

Si tratta del depuratore per le acque reflue che da diversi anni, oramai, era oggetto di attenzione. È una grande notizia per i cittadini e per la tutela ambientale nel nostro Comune.

Per il momento l’opera non è ancora a pieno regime per la prima fase di avviamento del processo biologico.

Il percorso che si chiude in questi giorni ha visto diverse tappe, alcune delle quali di non facile superamento. La ripresa dei lavori aveva subito mostrato le prime difficoltà dovendo mettere insieme e sintetizzare le varie soluzioni nel tempo proposte. Durante questi due anni non ho mai smesso di guardare con attenzione all’evoluzione dell’opera pungolando, insieme a tutta l’Amministrazione, gli uffici tecnici comunali ed anche la politica sovracomunale affinché non si rallentasse l’iter.

Ringrazio i miei colleghi dell’Amministrazione per il sostegno riservatomi, i tecnici comunali ed i professionisti esterni che con grande competenza e disponibilità non mi hanno mai voltato le spalle e non hanno mai lesinato nel darmi buoni consigli. Un doveroso ringraziamento va, inoltre, ai tanti cittadini che hanno sollecitato l’Amministrazione affinché si desse la giusta priorità a quest’opera.

A distanza di più di due anni dall’avvio della mia attività amministrativa ho la possibilità di rivolgermi ai miei concittadini con un sentimento di soddisfazione che premia l’impegno che ho dedicato a quest’opera. Avevo fatto una promessa ed oggi posso dire di averla mantenuta».