All’Azienda Moscati il Congresso regionale Siapav Campania 2024

Medici e ricercatori di fama internazionale a confronto sulle malattie vascolari, domani, 7 ottobre, dalle ore 9, alla nell’aula magna della Città ospedaliera

Appuntamento all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino con il Congresso regionale della Campania 2024 della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (Siapav). Curato da Maria Amitrano, direttore del Dipartimento Medico dell’Azienda Moscati e Presidente regionale della Siapav, l’evento di quest’anno, che si terrà domani, 7 ottobre, a partire dalle ore 9, nell’aula magna della Città ospedaliera, non solo affronterà tutte le più attuali tematiche di medicina vascolare, ma punterà i riflettori sull’anziano con pluripatologie e sulle ultime novità per il trattamento chirurgico.

Ad aprire i lavori saranno il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Presidente Nazionale Siapav, Romeo Martino, il Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto. Diviso in sei sessioni, il congresso si articolerà in discussioni, tavole rotonde e letture magistrali.

«Le adesioni di relatori e partecipanti sono state al di sopra di ogni aspettativa – sottolinea Amitrano -. Al Moscati si ritroveranno docenti universitari, primari, dirigenti della Regione e tante eccellenze campane e non solo. Ci sarà, ad esempio, anche Anna Falanga, ricercatrice di origini irpine di fama internazionale e Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e Ematologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo. Sarà un’occasione di confronto e di aggiornamento importante non solo per gli specialisti della materia, ma anche per i giovani medici ai quali sarà offerta una significativa opportunità formativa».