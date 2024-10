Gli ospiti di Ottobre: Pippo Pelo, Michele Spiezia, Andrea Picariello, Clemente Ultimo E Odile

Dopo la pausa estiva, riprende Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

Ad aprire il mese di ottobre, martedì 8 alle 19, sarà un ospite d’eccezione, Pippo Pelo. Pippo Pelo è da sempre sinonimo di allegria e professionalità. Per lungo tempo in passato ha trasmesso in piena notte con “Facciamo Candy Candy”, ma oggi è in onda di primo mattino con il “Pippo Pelo show”. Radio Kiss Kiss è la sua casa dal 1990. Senza mai essere banale, la sua ironia e le sue battute strappano sempre un sorriso. Nel 2009 con il suo morning show “Pelo e contropelo” ha vinto la Grolla d’oro come miglior programma del mattino. Ha lavorato in tv nelle “Cronache marziane” e a “Miss Italia”; in teatro ha lavorato con Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni; al cinema è apparso in decine di film. Oggi conduce il “Pippo Pelo Show” su Radio Kiss Kiss dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Adriana Petro. A dialogare con lui si musica e di impegno per la crescita dei territori, ci sarà la giornalista Silvia De Cesare.

Si continua mercoledì 16 ottobre alle 19 con la presentazione del libro di Michele Spiezia “Di oro, di fiango e di piombo” (Coltura edizioni). In dialogo con Michele Capano, avvocato. Storie e Sport a confronto nello stesso intricato nodo storico-sociale. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta ri-trascinando il mondo in una divisione in monoblocchi, figlia di un fantasma geopolitico che credevamo superato, che invece ora si ripropone rinvigorito, con più forza, ma ancora legato ad antiche minacce, come quella nucleare. La guerra in Medio Oriente sta facendo riaffiorare fratture sociali e generazionali, già emerse sulle tematiche del cambiamento climatico e dell’estensione dei diritti civili. Quello che sembrava un mondo proiettato verso l’allargamento delle democrazie, dei confini, della globalizzazione, si risveglia in uno scenario di nuove chiusure, di rallentamento delle libertà e di nuove o vecchie “etichette sociali”, che innalzano le asticelle politiche del conflitto e della tensione. “Di oro di fango e di piombo” ripercorre i trent’anni di storia italiana dal 1968 al 1998, anni di insabbiamenti politici, di vite distrutte da macchine del fango e false piste; la quotidianità tramortita dall’escalation della violenza politica e dal ruolo di uno Stato non sempre chiaro, a volte ambiguo, opaco, macchiato. Sono anche anni di vittorie epocali per gli sportivi azzurri, nel calcio, nell’atletica, nel basket, nella pallanuoto; anni in cui storie di normali cittadini con la passione per lo sport vengono travolti dal flusso della Storia, fatta di stragi, guerre e conflitti. Trent’anni in cui lo Sport e la Storia dimostrano senza sconti di appartenersi, intrecciarsi, influenzarsi, a differenza di chi ancora oggi è convinto che una partita o una gara siano solo puro intrattenimento. La forza narrativa di questo libro dissolve diversi luoghi comuni, quelli che incorniciano le dinamiche sportive come eventi che nulla hanno a che fare con tutto ciò che accade fuori da uno stadio o da un palazzetto dello sport.

Mercoledì 23 ottobre, sempre alle 19, sarà la volta di Andrea Picariello, giovanissimo autore di “Nudo” (Saggese editori). In dialogo con la giornalista Barbara Cangiano. Cosa si nasconde sotto i vestiti delle persone? Cosa ci rende nudi per davvero? Come si fa a trovare il coraggio di porsi davanti allo specchio, senza alcun filtro e sovrastruttura, e riuscire a riconoscersi? Sono le domande che si pone Andrea, seduto al solito bar del centro insieme a Manuel, uno dei suoi più cari amici. Annegato nel caffè macchiato, sente sorgere all’improvviso l’impulso di cambiare la propria vita per mettersi alla ricerca di se stesso. “Nudo” è un romanzo autobiografico che racconta nel dettaglio il percorso di chirurgia bariatrica intrapreso da Andrea, partendo dalla prima visita con il chirurgo, passando per la psicanalisi e la rieducazione alimentare, fino all’intervento e ai primi passi nella sua nuova vita. A motivarlo, il desiderio di lasciare indietro un corpo che non si è mai del tutto legato all’anima che racchiude, schiacciata sotto il peso di centoquaranta chili. Un viaggio nella mente del protagonista affetto da obesità patologica, che passa anche e soprattutto attraverso le segretissime note sul suo cellulare, valvola di sfogo in cui per anni ha racchiuso tutta la rabbia, l’angoscia e il rammarico verso il proprio aspetto, e dove oggi, finalmente, riescono a trovare spazio anche le prime briciole di serenità. Tra episodi intimi e profondamente segnanti, supportato da specialisti e dall’amore incondizionato delle persone a lui più care, Andrea svela tutto ciò che si nasconde dietro la sua esperienza con la chirurgia bariatrica, ad oggi uno degli strumenti più utilizzati ma allo stesso tempo stigmatizzati per combattere la malattia.

Il mese di ottobre si chiude il 30 alle 19 con la presentazione del libro “Il Duomo di Alfano I e i suoi tesori” (D’Amico editore) con Clemente Ultimo e Odile. In dialogo con la giornalista Rosita Sosto Archimio. Le statue di animali – veri e fantastici – disseminate nel quadriportico e lungo le navate, i disegni dei mosaici, una misteriosa testa barbuta: questi sono solo alcuni degli elementi che compongono il “codice della cattedrale”, un codice che grazie a questa guida per ragazzi – e non solo! – sarà possibile decifrare. L’obiettivo è quello di scoprire gli aspetti meno noti del Duomo di Salerno, voluto dall’arcivescovo Alfano I e dal normanno Roberto il Guiscardo, nuovo principe della città. Accompagnati dalle ricche illustrazioni che corredano il testo, sarà possibile visitare, anche solo virtualmente, la cattedrale salernitana muovendosi nello spazio e nel tempo, ammirando le opere d’arte che custodisce, scoprendo le leggende che la caratterizzano, ammirandone il ricco patrimonio di fede e tradizione.