30esima edizione

Da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre 2024 nel bellissimo borgo di Valle di Maddaloni, che ospita Acquedotto del Vanvitelli, si terrà il tradizionale appuntamento con la Festa della Mela, che con la 30° Edizione si dimostra uno degli eventi più attesi del casertano e del napoletano.

La manifestazione ha inoltre ricevuto presso il Senato della Repubblica, nel marzo 2024, il riconoscimento di Marchio di Qualità “Sagra d’eccellenza”

Al centro della festa di Valle di Maddaloni ci sarà la Mela Annurca locale, buona e sana che potrà essere gustata presso gli stands enogastronomici allestiti per le strade del Paese, insieme a svariate pietanze a base di Mela Annurca, preparate dalle massaie vallesi. Sarà inoltre possibile assaggiare tanta ottima carne alla brace e primi tipici preparati al momento tra le strade e i cortili del paese.

Nei tre giorni della festa non mancheranno spettacoli in piazza, canti e balli popolari, performance musicali dal vivo e animazione per bambini. L’evento è curato dalla Pro Loco “Valle”, che prevede, nei tre giorni, anche mostre ed esibizioni, visite guidate alle Chiese e al centro storico e bellissimi percorsi naturalistici di incomparabile bellezza presso l’Acquedotto Carolino. Domenica 20 ottobre, di mattina, si terrà anche il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca.