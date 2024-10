La Vis Mediterranea ospita l'Hellas Verona allo stadio “Gallucci” di Solofra

La Vis Mediterranea Soccer si appresta ad affrontare la quinta giornata di campionato di serie B, in programma domenica 6 ottobre, alle ore 15.00, contro l’Hellas Verona femminile. Gara che ha subìto uno modifica per quanto riguarda lo stadio: non si disputerà più al “Pertini” di Montoro, bensì al “Gallucci” di Solofra.

Le irpine affronteranno le scaligere, anch’esse a quota zero punti in classifica, con una differenza reti migliore: – 8 rispetto al – 11 della Vis Mediterranea. Dunque, scontro diretto per la salvezza con una certezza: una delle due squadre muoverà finalmente la classifica. E da quanto visto all’ultimo incontro a Bergamo, contro l’Orobica, la gara delle giallo-verdi fa ben sperare per ottenere un buon risultato.

Le ragazze di mister Vincenzo Rispoli stanno vivendo la vigilia dell’incontro con grande serenità, consapevoli dei propri mezzi. Del resto, il campionato è solo all’inizio e le irpine avranno numerose opportunità di riscatto. Ma per riscattarsi bisognerà partire da domenica, come se fosse la prima gara del campionato, contro delle avversarie alla portata.

Un incontro dal quale potranno emergere importanti indicazioni per il futuro dell’unica squadra campana e del Sud Italia a militare nel campionato cadetto. A spingerle ci sarà il pubblico amico, che si preannuncia numeroso sugli spalti del “Gallucci”, pronto ad offrire tutto il supporto per le padroni di casa.

Sarà possibile seguire l’incontro sul canale youtube dedicato al campionato di serie B di calcio femminile disponibile su tutti i dispositivi.