Sabato 5 ottobre l'appuntamento con poeti, scrittori e giornalisti

Tutto pronto per la seconda edizione del premio nazionale ”Vino, amore e poesia”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castelfranci. Sabato 5 ottobre 2024, ore 17:00 nella Sala del Consiglio comunale, la cerimonia di consegna dei Premi di Poesia, delle Menzioni speciali e dei Premi alla Carriera.

La giuria consegnerà agli autori i riconoscimenti. Tra i premiati della sezione Poesia ci sono Alessandro Carandente, Domenico Cipriano, Giuliano Santangeli, Nicola Guarino e Agostina Spagnuolo. Menzioni speciali per Giorgio Baro, Francesca Caloia, Giorgio Colombo, Raffaele Della Fera, Marco Fusi, Maria Francesca Giovelli, Antonella Prudente e Angela Toglia.

La Giuria ha inoltre assegnato tre Premi speciali alla carriera: a Nicola Prebenna per l’Opera poetica, a Francesco D’Episcopo per la Critica letteraria, a Franco Genzale per il Giornalismo. Un Premio speciale per l’opera narrativa e l’attività divulgativa è stato assegnato ad Emanuela Sica.

All’appuntamento prenderà parte l’Assessore alla Cultura del Comune di Castelfranci, Giovanni Boccella, per il quale “il premio diventerà un appuntamento fisso che si sposerà perfettamente con le iniziative legate alle tradizioni e alle peculiarità di Castelfranci. Aspettiamo tutti per un weekend legato al vino con scrittori, poeti e giornalisti e con tutte le persone che hanno a cuore la bellezza, in generale e della nostra Irpinia“. Al tavolo il sindaco di Castelfranci, Generoso Cresta, e il presidente della Giuria, Alessandro Di Napoli.