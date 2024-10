“Finalmente una scelta a favore di nuove opportunità per i più fragili”

Il M.I.D. apprende e accoglie dai media con soddisfazione la scelta dell’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Forino dell’Amministrazione Nargi di Avellino di destinare i proventi del cinque per mille alle attività che hanno come finalità il sostegno alle attività sociali a favore delle persone residenti nel Comune di Avellino, con particolare riguardo a coloro che versano in condizioni di economiche disagiate e che soffrono particolari situazioni di disagio e fragilità inerenti, in via prioritaria interventi urgenti di protezione alle persone stesse o della salute anche in riferimento a casi segnalati con relazioni delle assistenti sociali competenti per territorio, alle quali potrà essere erogato un importo massimo pari al 20 percento delle somme disponibili e comunque non superiore a 1500 euro.

Dall’Amministrazione Nargi finalmente nel nostro capoluogo un segnale di vicinanza ai bisogni e alle necessità di chi vive in una determinata condizione di svantaggio economica o sociale, a tutela e salvaguardia soprattutto del benessere e della salute pubblica del cittadino, dell’uomo o dell’individuo che sia. Ci resta vista l’irrisorietà della somma comprendere solo a quante domande si riesce all’incirca a erogare servizi con questi fondi, nel frattempo un buon auspicio conclude il M.I.D.