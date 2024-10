Assenza di corrente nel quartiere Carmine a Salerno per due ore pomeridiane

Dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Oggi, tre ottobre, nel quartiere Carmine di Salerno, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, si è verificato uno spiacevole inconveniente. Per ben due ore la corrente elettrica è mancata senza sosta, mandando in tilt diverse attività commerciali e la stessa sede del Codacons, costretta a non poter svolgere le sue attività quotidiane di sportello e consulenza pubblica, saltate anche le connessioni ad internet. La mancata erogazione ha creato notevoli problemi a migliaia di persone creando un disagio non da poco in tutto il quartiere in particolare ad attività commerciali, studi professionali, cittadini tutti. Il presidente del Codacons, l’avvocato Matteo Marchetti dichiara – “Sia il Codacons, che tutti i commercianti nonché gli studi professionali del quartiere Carmine sono pronti a chiedere un risarcimento per danni a chi si è reso responsabile di questo disastro, per essere rimasti tante ore chiusi e inattivi, soprattutto i negozianti che non hanno potuto esercitare la propria attività”. La sede del Codacons Campania è pronta a raccogliere eventuali segnalazioni dei disagi subiti e resta a disposizione di tutta la comunità.