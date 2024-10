Questa mattina incontro tra il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ed i Sindaci dell'Irpinia

Il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, ha preso parte questa mattina presso la Prefettura di Avellino all’incontro tra il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ed i Sindaci dell’Irpinia nell’ambito del G7 dei Ministri dell’Interno che prende il via oggi, 2 ottobre, a Mirabella Eclano:

«Da primo cittadino di Grottaminarda, a nome dei miei concittadini – afferma Spera – rivolgo un caloroso saluto di benvenuto ai Ministri e alle loro delegazioni, in modo particolare alla delegazione del Canada, che alloggerà nella nostra comunità.

Il vertice rappresenta indubbiamente un momento di visibilità internazionale per la comunità Irpina, nonché l’occasione per affrontare questioni decisive per il futuro della sicurezza e del contrasto alla criminalità in Occidente, soprattutto alla luce dei continui e pericolosi sviluppi internazionali.

Tuttavia, quando tra qualche giorno i riflettori e le telecamere si spegneranno, mi auguro che l’attenzione delle istituzioni rimanga alta sui problemi che affannano i nostri territori, a partire dalla ormai nota questione idrica. Buon G7 a tutti!».