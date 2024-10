“Puntiamo a raggiungere quanto prima una sinergia sempre più ampia per una collaborazione concreta a tutela delle fasce deboli”

Prosegue l’intesa tra il M.I.D. e l’Amministrazione Nargi verso un piano di eliminazione barriere architettoniche nella città di Avellino, il M.I.D. è stato questa mattina gentilmente e sensibilmente ufficialmente invitato per il giorno 7 Ottobre 2024 a Palazzo di Città presso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sociali guidato dall’Assessore Lucia Forino alla presenza anche dell’Assessorato alla Rigenerazione Urbana, Pianificazione, Governo e trasformazione del territorio, Urban Center, Mobilità sostenibile guidato da Marianna Illano teso a gettare le basi per una proficua collaborazione tra Palazzo di Città e il M.I.D. verso un miglioramento della qualità della vita e della mobilità delle persone con disabilità residenti in città.

Il M.I.D.. registrata la sensibilità e volontà dimostrata del Sindaco Nargi nel voler rispondere concretamente ai bisogni quotidiani dei cittadini con disabilità, apre al dialogo e al confronto nel tempo costruttivo con l’Amministrazione verso un Avellino più inclusiva, è la prima volta storica che ad Avellino si giunge a una svolta così importate e proficua e che un Sindaco accoglie lo spirito generoso e collaborativo di chi tutti i giorni si spende per il territorio conclude Esposito.