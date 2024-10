Il presidente Dario Vassallo: “Sarà realizzata grazie al supporto di cittadini da tutta Italia"

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, insieme ad Avviso Pubblico e con il sostegno del Comune di Mattinata, è lieta di annunciare che “La Grande Onda”, l’opera d’arte simbolo della lotta contro l’inquinamento, sarà ricostruita a Mattinata in onore di Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, ucciso il 5 settembre 2010. L’iniziativa rappresenta un tributo alla memoria di un uomo che ha segnato la storia del Cilento e un impegno collettivo per l’ambiente.

L’opera, originariamente realizzata nel 2019 con oltre 2.500 bottiglie di plastica raccolte da tutta Italia e dalla Germania, era stata rimossa dal Comune di Pollica in seguito a una diffida formale, che imponeva la sua eliminazione entro il 15 marzo, pena l’intervento diretto dell’amministrazione comunale. Questo evento ha suscitato grande disappunto tra i sostenitori dell’opera, che ne vedevano un simbolo fondamentale per la memoria di Angelo Vassallo e la sua lotta per la giustizia ambientale.

Dario Vassallo, Presidente della Fondazione, ha dichiarato: “La rimozione de ‘La Grande Onda’ a Pollica ha rappresentato non solo un attacco al nostro patrimonio culturale, ma anche un affronto alla memoria di nostro fratello Angelo Vassallo, un uomo che ha dedicato la sua vita alla salvaguardia dell’ambiente e alla giustizia. Dopo questo gesto, siamo stati contattati da persone e associazioni da tutta Italia, pronte a sostenere la causa e a contribuire alla ricostruzione dell’opera. È evidente che il desiderio di commemorare Angelo e di difendere l’ambiente è vivo e forte in tutto il Paese”.

Anche il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa: “Abbiamo accettato con grande orgoglio l’invito della Fondazione Angelo Vassallo a realizzare anche a Mattinata la scultura in ricordo del Sindaco Pescatore. Quest’opera rappresenta un esempio per i sindaci italiani, indicandoci la strada per rendere le nostre comunità migliori, credibili e libere dalle mafie. La raccolta delle bottiglie, che saranno utilizzate per costruire l’opera, sarà un momento di coinvolgimento per i cittadini, le associazioni e, soprattutto, per i giovani del nostro territorio”.

“La Grande Onda”, ideata dal maestro Sante De Biase, sarà ricostruita utilizzando 2.500 bottiglie di plastica, seguendo la sequenza del matematico Fibonacci. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Mattinata, delle associazioni locali, del presidio di Libera di Mattinata e del coordinamento regionale di Avviso Pubblico. Sarà un’importante occasione di coesione sociale, un’opportunità per la comunità di unirsi nella difesa dell’ambiente e nella ricerca di giustizia per Angelo Vassallo.

“Non sarà solo la realizzazione di una scultura, ma un’esperienza collettiva e commemorativa”, ha continuato Vassallo. “Chiederemo verità sull’assassinio di Angelo e sulla sua eredità. Il fatto che ‘La Grande Onda’ venga ricostruita è un segno tangibile che l’amore e il rispetto per l’ambiente e per la memoria di Angelo non possono essere spezzati”.

Invitiamo tutti i cittadini di Mattinata e di ogni angolo d’Italia a partecipare attivamente a questa iniziativa. È possibile contribuire raccogliendo e inviando bottiglie di plastica (esclusivamente da 1,5 litri, complete di tappo, nelle colorazioni verde, celeste, blu e trasparente) o consegnandole direttamente sul luogo dell’installazione il giorno della realizzazione dell’opera. Le bottiglie possono essere spedite al seguente indirizzo: Comune di Mattinata, Corso Matino, 68, 71030 Mattinata (FG), c/o Infopoint Turistico.