Nel mese di ottobre, la LILT celebra annualmente la campagna nazionale del “Nastro Rosa”, con l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili.

In occasione di questa campagna, l’Associazione Provinciale LILT di Avellino offrirà visite senologiche gratuite presso la propria sede, situata in via Fosso Santa Lucia n. 6, Avellino, dal 1° al 31 ottobre 2024, previa prenotazione.

Saranno inoltre effettuate visite senologiche gratuite nelle seguenti località:

Ad Avellino centro, nello spazio antistante la Villa Comunale, il 12 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, tramite ambulatorio mobile.

A Cesinali, il 13 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

A Grottaminarda, il 19 ottobre 2024, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

A Montemiletto, il 25 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

A Venticano, il 26 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero: 0825/73550.