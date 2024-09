Una kermesse che riproporrà ottima cucina, grandi tradizioni ed eccellenze a Km 0 e naturalmente ottimi vini

Ufficializzato il programma completo dei due giorni dedicata al Fagiolo del Taburno in programma il prossimo weekend nel bellissimo borgo di Campoli del Monte Taburno. Una kermesse organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ che taglia la 29° edizione e che riproporrà le prelibatezze della zona del Taburno tra ottima cucina, grandi tradizioni ed eccellenze a Km 0 e naturalmente ottimi vini. Una ‘Bio-Sagra’, per meglio dire una ‘sagra modello’ di consumo più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. La centralissima Piazza La Marmora diventerà un ristorante all’aperto con tendostruttura visto il clima serale leggermente fresco.

“Eccoci dopo 29 anni a portare avanti non solo una eccellenza locale, il Fagiolo del Taburno, ma anche una tradizione fatta di piccole coltivazioni, di piatti tipici, di ricette antiche, di persone care che evocano sentimenti veri – così il presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’ Giuseppe Caporaso a poche ore dall’inizio dell’evento -. Il nostro Fagiolo del Taburno viene coltivato a 900 metri di altitudine, da un po’ di anni dal nostro caro Saverio, agricoltore resiliente e capace, che ogni anno produce i fagioli cucinati e venduti durante la nostra manifestazione. Siamo fiduciosi che altri agricoltori possano tornare a coltivare questo fagiolo pieno di mille qualità e richiestissimo. Tra le novità di quest’anno – spiega Caporaso – ritorna l’aperitivo in Vigna con una formula completamente nuova, si partirà da Piazza La Marmora con una passeggiata, la visita del centro storico e poi sosteremo in una vigna per l’aperitivo proprio vicino ai grappoli d’uva pronti per la raccolta. Avremo tre aperitivi (sabato sera, domenica a pranzo e domenica sera) in compagnia dei Vini di tre Cantine locali; l’aperitivo è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria al numero 338.1933698. Un’altra novità di quest’anno è che ritorna il nostro ‘Gelato al Fagiolo’ dalle sapienti mani del nostro pasticciere Arcangelo, verrà prodotto in piazza pronto per essere gustato”. Agli stand ci sarà un ricco e gustoso menù: pasta e fagioli campolese, fagioli a “modo nostro” con carne di salsiccia sbriciolata e pomodori, fagioli e trippa, fagioli in semplicità con l’origano del Taburno, l’angolo della braceria e poi la Montanara con crema di fagioli, origano di montagna ed olio extra-vergine d’oliva di Campoli. Ecco il programma dettagliato: sabato 5 ottobre alle ore 18:00 Aperitivo in Vigna (Prenotazione obbligatoria posti limitati), ore 19:00 apertura degli stand e della braceria e alle ore 21.00 spettacolo musicale con l’orchestra “Figli delle Stelle”. Domenica 6 ottobre invece alle ore 12.00 Aperitivo in Vigna (Prenotazione obbligatoria posti limitati) e a seguire apertura degli stand gastronomici a pranzo con lo spettacolo musicale “CieRRe & Friends”; alle ore 18:00 ritorna l’Aperitivo in Vigna e apertura serale degli stand gastronomici con spettacolo di musica popolare con gli ‘Janua’. “Ringrazio di cuore tutta la Pro Loco ‘Monte Taburno’ attivissima per la valorizzazione del territorio e tutti coloro che stanno lavorando per l’ottima riuscita dell’evento – conclude Giuseppe Caporaso, – ed invito i tanti buongustai a raggiungere Campoli del Monte Taburno per trascorrere due giorni in relax ma anche per degustare prodotti genuini, del territorio e a km0”.

Per informazioni si può contattare il 338.1933698 oppure visitare il sito www.prolocomontetaburno.it.