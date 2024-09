L'evento inaugurale avrà luogo dal 2 al 4 ottobre

L’edizione di quest’anno del mese europeo della cibersicurezza affronta la crescente tendenza dell’ingegneria sociale che vede i truffatori ricorrere a furti d’identità, messaggi di phishing o false offerte per ingannare le persone inducendole a compiere determinate azioni online o a fornire informazioni sensibili o personali.

Questa campagna annuale mira a promuovere la sensibilizzazione alla cibersicurezza e alle buone pratiche. La Commissione europea sostiene la campagna del mese della cibersicurezza organizzando nel mese di ottobre eventi in tutta Europa. Il materiale promozionale più efficace e innovativo sulla cibersicurezza riceverà un premio.

L’evento inaugurale avrà luogo dal 2 al 4 ottobre presso il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni a Bruxelles. Registrandosi sarà possibile seguire e partecipare all’evento online.

Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, ha dichiarato: “Ad ottobre, come ogni anno, esortiamo i cittadini a rimanere vigili online. Gli autori degli attacchi stanno diventando sempre più creativi nell’ideare truffe per sfruttare la fiducia delle persone e indurre individui, imprese e organizzazioni a condividere informazioni. Le minacce informatiche sono in rapida evoluzione e dovremmo informarci su come aumentare la nostra sicurezza online.“

L’indagine Eurobarometro della Commissione sulle competenze di cibersicurezza, pubblicato nel maggio 2024, sottolinea la necessità di sensibilizzare e formare alla cibersicurezza, in particolare dal punto di vista delle imprese dell’UE. L’accademia per le competenze in materia di cibersicurezza della Commissione, una piattaforma che riunisce corsi e iniziative per lo sviluppo di competenze di cibersicurezza in tutta Europa, è accessibile a tutti online.