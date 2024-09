Montella (Av) – Alla Granfondo Campania vince il pugliese Loiscio

Arrivo in solitaria per il 27enne di Laterza

Un arrivo in solitaria, che premia un’azione di forza che ha permesso al vincitore prima di agganciare il gruppo dei fuggitivi e poi di staccare tutti a 30 chilometri dal traguardo. È Giovanni Loiscio, 27 anni, pugliese di Laterza (Taranto), il vincitore della quinta edizione della Granfondo Campania, la gara di ciclismo organizzata dall’associazione sportiva Black Panthers di Francesco Vitiello, che per la prima volta si è svolta interamente sul territorio avellinese, con arrivo e partenza da Montella e l’attraversamento di diciotto comuni.

A raccontare l’impresa è lo stesso trionfatore e rappresentante della Autoricambi Morrone: “Inizialmente un gruppetto mi aveva staccato – spiega – ma insieme a Giuseppe Orlando (poi giunto ottavo) sono riuscito non solo a rientrare ma anche ad avere la forza, a 30 km dall’arrivo, a rilanciare e staccare la compagnia. L’unico che ha provato a rifarsi sotto è stato Rossano Mauti, che però poi non è riuscito a tenere il mio passo”.

Loiscio è dunque riuscito ad arrivare al traguardo da solo e a braccia alzate, coprendo i 112 km del percorso con un tempo di poco superiore alle tre ore (3.02.01). Alle sue spalle, staccato di quasi tre minuti, un gruppo composto da sei unità, regolato da un altro rappresentante della Autoricambi Marrone, Ambrogio Chiriaco, che ha preceduto nell’ordine Rossano Mauti (Gatto Bike Team), Matteo Rotondi (Murolo-Vincenzo Elefante-SL2), Achillemanuele Detomaso (Team Preview Sei Sport), Davide Messina (Dama Project) e Felice Giangregorio (Dama Project). Plausi all’organizzazione da parte del vincitore: “Il percorso – ha detto Loiscio – è stato perfetto, come perfetta è stata tutta la macchina messa in campo. A dire il vero, il tracciato si adattava alle mie caratteristiche, con una serie di sali e scendi. A darmi una mano anche gli integratori che produce l’azienda che ho fondato, la TriNutrition, che mi sono stati molto utili durante la gara”.

Soddisfatto il presidente della Provincia di Avellino e sindaco di Montella, Rizieri Buonopane: “Siamo felici per la perfetta riuscita della gara, che rappresenta un importante veicolo di promozione turistica delle nostre aree, avendo attraversato diciotto comuni. Una bella giornata di ciclismo e più in generale di sport, che auspichiamo di poter ripetere in futuro”. Felice anche il presidente del comitato organizzatore: “Ho sentito gli atleti – sottolinea Francesco Vitiello – che ci hanno fatto i complimenti per il tracciato e più in generale per il lavoro svolto. Questo ci spinge ad andare avanti. Abbiamo in serbo alcune novità per il prossimo anno, a partire dalla possibile collocazione in calendario, ma con un punto fermo: questo straordinario territorio, nel quale abbiamo trovato il pieno sostegno di tutte le istituzioni interessate”.