La giuria, composta da imprenditori e dirigenti dell’industria ceramica italiana ha assegnato quattro premi internazionali alle migliori aziende di Italia, Francia, Germania e Austria

“Desidero ringraziare il CERSAIE e tutto lo staff dell’edizione-2024 del Salone Internazionale. Grazie a Confindustria per questo prestigioso riconoscimento che è, per tutti noi, un traguardo importante ma anche un prezioso stimolo per guardare avanti alle nuove sfide”: con queste parole, Franco Baiano – alla guida dell’azienda campana BAIANO – ha ritirato il prestigioso riconoscimento Confindustria Ceramica Distributor Award 2024.

Il Made in Campania ha trionfato al CERSAIE 2024 di Bologna, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredo Bagno: l’azienda BAIANO di Quarto (nei Campi Flegrei, in provincia di Napoli) è stata premiata come miglior distributore italiano di ceramica.

Consegnato durante la SERATA CERSAIE nelle sale del Palazzo Bevilacqua Ariosti di Bologna, il premio Confindustria Ceramica Distributor Award ha celebrato i migliori quattro distributori internazionali del settore ceramico: sono stati premiati – accanto all’Italia con l’azienda Baiano – anche i migliori distributori di Germania, Austria e Francia.

L’azienda “Fratelli Baiano Srl – Baiano Casa” di Quarto è stata fondata nel 1965 ed è caratterizzata da uno showroom di oltre 3.000 mq e conta 35 dipendenti: “Sono felice di condividere questo premio con mio fratello Antonio, con le mie figlie, con i miei familiari e – soprattutto – con la squadra di Baiano e con i nostri clienti, gli architetti, le maestranze e i professionisti che ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Grazie a tutti, di vero cuore” ha concluso Franco Baiano nel suo intervento alla platea bolognese.

Il Confindustria Ceramica Distributor Award 2024 premia quelle imprese della distribuzione che meglio hanno costruito rapporti di partnership con il settore ceramico italiano e che si sono particolarmente distinte per fedeltà al prodotto italiano, per durata dell’attività, per volume d’affari, per competenza e per professionalità dimostrati negli anni, solvibilità e correttezza commerciale e importanti investimenti effettuati a favore della conoscenza e dell’impiego delle piastrelle di ceramica “made in Italy”.