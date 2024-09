Persona, uomo e rappresentante di una rilevante realtà come quella delle Misericordie al mondo delle Persone con Disabilità

Da ormai tempo il M.I.D. e le Misericordie della Campania, grazie soprattutto alla profonda sensibilità e disponibilità dell’ormai ex Presidente di Federazione Campania Misericordie Gabriele Lucido della Misericordia di Sant’Angelo dei Lombardi in Provincia di Avellino, hanno trovato sinergia e stretto il patto per venir incontro alle fasce deboli della popolazione in particolar modo nei periodi dettati dalle emergenze freddo e caldo offrendo gli ultimi accoglienza nelle sedi e primo soccorso.

Successivamente alla scomparsa di Lucido Giovanni Esposito, quale Coordinatore Regionale della Campania del M.I.D., volendone conservare e custodire la sua nobile memoria, il suo esempio e la sua testimonianza forte di impegno profuso generoso nel sociale e nel volontariato nelle Misericordie e nella compagine irpino-sannita del Cesvolab, conferisce lui l’onorificenza quale nostro socio onorario regionale insieme alla già precedente memoria di Adriano Lombardi al quale è intitolato lo stadio comunale di Avellino e all’onorificenza quale testimonial ufficiale concessa al Colonnello Carlo Calcagni.

Il M.I.D. e il Coordinatore Esposito non dimenticheranno mai la vicinanza, sensibilità e la forte attenzione di Gabriele come persona, uomo e rappresentante di una rilevante realtà come quella delle Misericordie al mondo delle Persone con Disabilità e iscritte alla nostra regionale realtà conclude Esposito.