“La presenza del Gruppo PPE a Napoli rappresenta un momento fondamentale non solo per la famiglia politica europea a cui Forza Italia appartiene, ma anche per il futuro dell’Europa stessa. In un contesto globale in continua evoluzione, purtroppo caratterizzato dai conflitti in Ucraina e Medioriente, il PPE ha l’opportunità di riaffermare il proprio ruolo di baluardo dei valori democratici, della libertà e del progresso sociale ed economico. “La presenza del Gruppo PPE a Napoli rappresenta un momento fondamentale non solo per la famiglia politica europea a cui Forza Italia appartiene, ma anche per il futuro dell’Europa stessa. In un contesto globale in continua evoluzione, purtroppo caratterizzato dai conflitti in Ucraina e Medioriente, il PPE ha l’opportunità di riaffermare il proprio ruolo di baluardo dei valori democratici, della libertà e del progresso sociale ed economico.

Considero questo appuntamento un’occasione cruciale per discutere e definire strategie che mettano al centro l’innovazione tecnologica e lo sviluppo, pilastri essenziali per il rilancio economico e la competitività dell’Europa nel mondo. Va riconosciuto al nostro Capo delegazione nel PPE, l’on. Fulvio Martusciello, il merito di aver scelto e valorizzato ulteriormente Napoli, città simbolo di storia e cultura, come luogo per riflettere su come tradizione e innovazione possano convivere armoniosamente, generando nuove opportunità per i nostri cittadini e per le nostre imprese.

Forza Italia si impegna a portare avanti all’interno del PPE una visione chiara e determinata verso un futuro digitale, inclusivo e sostenibile, in cui l’innovazione rappresenti non solo uno strumento di crescita economica, ma anche un mezzo per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di comunità tra i popoli europei.

Siamo convinti che da questo momento di confronto emergeranno proposte concrete per affrontare le sfide del nostro tempo, con un’attenzione particolare alle politiche di sviluppo che guardino al lungo termine. Forza Italia continuerà a lavorare con determinazione per contribuire a costruire un’Europa sempre più forte e innovativa.”

Così in una nota l’on. Angelo Antonio D’Agostino, responsabile nazionale del dipartimento innovazione e sviluppo di Forza Italia e commissario provinciale di Avellino.