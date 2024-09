Denunciato un 30enne

A Monteforte Irpino, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con quelli della locale Stazione, hanno proceduto al controllo di un autocarro carico di rottami ferrosi.

Alla guida del mezzo un 30enne di origini romene, che svolgeva l’attività di trasporto senza le necessarie autorizzazioni.

In particolare, all’esito del controllo è emerso che il conducente del mezzo non era iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come richiesto dalla normativa per svolgere l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.

Per questo motivo, il 30enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sia l’autocarro che il carico (costituito principalmente da lamiere, pezzi di veicoli e altri rottami) sono stati posti sotto sequestro.

Sono in corso accertamenti per individuare sia il luogo dove è stato prelevato tale materiale ferroso che il sito dove sarebbe stato poi smaltito.

L’operazione si inserisce in una serie di controlli finalizzati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto dello smaltimento e del trasporto illecito di rifiuti e sostanze inquinanti.