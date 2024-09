Domani, 27 settembre, dalle ore 9, alla nell’aula magna della Città ospedaliera

Dall’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in sanità, al referto strutturato, ai trattamenti multidisciplinari innovativi: radiologi provenienti da diverse regioni d’Italia si ritroveranno per discuterne domani, venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 9, nell’aula magna della Città Ospedaliera di Avellino, in occasione del raduno della Società Italiana di Radiologia Medica (Sirm), promosso dal Gruppo Regionale della Campania e organizzato da Lanfranco Aquilino Musto, Direttore dell’Unità operativa di Radiologia dell’Azienda Moscati.

L’importante congresso “La Radiologia tra terapia personalizzata, trattamenti innovativi e intelligenza artificiale” rappresenta un’occasione di confronto tra esperti della materia su argomenti come l’applicazione delle nuove tecnologie in diversi ambiti: dalla diagnosi e cura del tumore del polmone, con il referto strutturato e la terapia sartorializzata, ai trattamenti innovativi in Radiologia Interventistica, con focus su stroke ischemico, artrosi e fistole dialitiche. Le prime due delle quattro sessioni in cui è organizzato l’incontro, si chiuderanno, alle ore 12, con una tavola rotonda su L’Ospedale tra innovazione ed emergenze territoriali: docenti universitari, radiologi di fama e il direttore dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, saranno intervistati sul tema dal giornalista Franco Genzale.

«Oggi con l’intelligenza artificiale e con la radiomica e la genomica - sottolinea Lanfranco Musto - la terapia è sempre più personalizzata, tarata sulle caratteristiche del paziente; una terapia che vede al centro il malato con le sue peculiarità e intorno al lui i diversi specialisti che si confrontano sulle evidenze scientifiche riferite al caso specifico, servendosi del grande supporto offerto dalle nuove tecnologie».