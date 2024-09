Nei giorni 2 3 e 4 ottobre 2024

In esito alla nota del Prefetto di Avellino del 24 settembre 2024 che ha rappresentato l’esigenza di adottare misure di massima sicurezza nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2024, date in cui si terrà la riunione dei Ministri dell’Interno per il G7 nel Comune di Mirabella Eclano (AV), si dispone la sospensione di ogni attività venatoria e di controllo in selezione, limitatamente a tutto il territorio della provincia di Avellino, nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 2024. È altresì disposta, nei suddetti giorni, l’interruzione della mobilità venatoria dei cacciatori residenti in provincia di Avellino verso altre province.

E’ fatto obbligo a tutti i cacciatori di osservare la presente disposizione.