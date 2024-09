Il consigliere regionale: “L’Asl Napoli 1 Centro contraddice le indicazioni previste dalla mia mozione approvata in Consiglio regionale”

“La decisione dell’Asl Napoli 1 Centro di rescindere in modo unilaterale il contratto che la legava al gruppo Gesco fino alla fine del 2025 ci preoccupa notevolmente. Questa scelta mette a rischio il futuro lavorativo di 300 operatori sociosanitari, aggravando ulteriormente l’emergenza occupazionale che già affligge la nostra regione e pregiudicando la qualità dell’assistenza sanitaria. L’Asl di fatto contraddice le indicazioni previste dalla mozione che io stesso ho presentato in Consiglio regionale e che è stata approvata dall’Aula. Provvedimento che prevede la sospensione di ogni procedura in corso e la valorizzazione degli operatori del terzo settore attraverso una riserva di posti nelle strutture sanitarie non superiore al 50% di quelli disponibili. Il nostro impegno per la tutela di questi lavoratori è iniziato molto tempo fa, con un’interrogazione e poi una mozione che ha fatto da apripista ad altre successive. Chiediamo dunque alla Regione di intervenire e all’Asl di rivedere la propria decisione. È di importanza vitale salvaguardare la continuità assistenziale e tutelare il lavoro di centinaia di professionisti che hanno acquisito notevoli competenze durante l’emergenza pandemica da Covid-19”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello.