Un'opportunità annuale per sensibilizzare in merito all'apprendimento delle lingue e alla diversità linguistica in Europa

Oggi si festeggia la Giornata europea delle lingue 2024, un’opportunità annuale per sensibilizzare in merito all’apprendimento delle lingue e alla diversità linguistica in Europa. Molti istituti linguistici e culturali, associazioni, università e scuole parteciperanno a oltre 70 eventi locali e nazionali in tutta l’UE, organizzati dal Consiglio, dalla Commissione europea e dalle sue rappresentanze nazionali. Quest’anno l’accento sarà posto sui risultati dell’indagine speciale Eurobarometro sulle lingue, dalla quale emerge chiaramente che la maggioranza degli europei concorda sul fatto che parlare almeno una seconda lingua – oltre alla propria – sia fondamentale: ad esempio, per trovare nuove opportunità di lavoro al di fuori del proprio paese o per comprendere persone di altre culture e sviluppare la propria carriera, un valore aggiunto anche per il mercato unico europeo. L’edizione di quest’anno si concentrerà inoltre sul 20° anniversario del più grande allargamento dell’UE, che aggiunse 9 nuove lingue ufficiali all’Unione europea.

La giornata si aprirà alle 12:00 ora italiana con l’evento online principale sul tema “Gli europei e le loro lingue“, incentrato sui risultati dell’Eurobarometro speciale. Seguirà un secondo evento principale dal titolo “Celebrazione del 20° anniversario dell’allargamento dell’UE nel 2004” alle 15:00 ora italiana.

Il Commissario per il Bilancio e l’amministrazione, Johannes Hahn, ha dichiarato: “Imparare una nuova lingua è un fantastico tuffo in un’altra cultura e in un altro modo di pensare che ci avvicina gli uni agli altri. Oggi più che mai le competenze linguistiche sono essenziali per la vita e per il lavoro. Ringrazio i professionisti dell’interpretazione e della traduzione che garantiscono che il mondo possa parlare in diverse lingue e comprendersi a vicenda.“

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, che interverrà con un videomessaggio sull’Eurobarometro durante l’evento, ha aggiunto: “È incoraggiante vedere che oggi quasi l’80% dei giovani sa parlare almeno una seconda lingua. Dobbiamo però andare oltre: il nostro obiettivo è che i giovani siano in grado di parlare due lingue straniere al termine dell’istruzione secondaria. Li invito a sfruttare le opportunità di mobilità offerte dall’UE per scoprire e praticare nuove lingue.“

La Giornata europea delle lingue è stata istituita per la prima volta nel 2001. Maggiori informazioni sono disponibili online.