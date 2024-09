La giuria ha valutato oltre 70 candidature provenienti da tutta l'UE e da paesi associati

Ieri, con l’obiettivo di promuovere la parità di genere e mettere in evidenza i contributi delle donne nel settore ferroviario, la Commissione, insieme all’impresa comune “Ferrovie europee” e all’Agenzia dell’UE per le ferrovie, ha celebrato il premio Women in Rail 2024.

La giuria ha valutato oltre 70 candidature provenienti da tutta l’UE e da paesi associati e ha premiato tre iniziative eccellenti in tre diverse categorie: Maria-Luisa Dominguez, presidente di ADIF, ha ricevuto il premio della categoria “Leadership e tutoraggio” per il suo ruolo nel guidare la prossima generazione di donne nel settore ferroviario, Metro Istanbul è stata riconosciuta nella categoria “Emancipazione femminile” per il suo impegno a promuovere un luogo di lavoro in cui le donne possano prosperare e Veronica Elena Bocci di DICTEFER ha vinto il premio della categoria “Ricerca e innovazione” per il suo contributo al progresso della tecnologia ferroviaria.

Il premio intende rappresentare un riconoscimento per i contributi essenziali delle donne nel settore ferroviario ed è stato assegnato ad aziende che si impegnano a favore della parità di genere e dell’emancipazione delle lavoratrici. L’edizione di quest’anno ha messo in evidenza il ruolo delle donne nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore ferroviario.

Wopke Hoekstra, Commissario per l’Azione per il clima, responsabile dei trasporti, ha dichiarato: ”Sappiamo che le donne svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel settore ferroviario, ma incontrano anche maggiori difficoltà a trovare lavoro e a progredire nella scala sociale. Le donne rappresentano solo il 22% della forza lavoro europea nel settore dei trasporti, percentuale che scende al 5% per i macchinisti. Ecco perché sono orgoglioso di promuovere il loro ruolo. Il premio Women in Rail 2024 è un ottimo modo per farlo. Le vincitrici non solo danno prova di leadership nel loro settore di attività, ma ispirano anche la prossima generazione a lavorare in un settore che ha costantemente bisogno di nuovi talenti.“

Il premio Women in Rail mira a ispirare un maggior numero di donne a entrare a far parte del settore ferroviario e a creare una rete di futuri talenti e leader per la mobilità sostenibile in Europa. Il premio è stato assegnato a Berlino in occasione di InnoTrans, la principale fiera mondiale nel settore della tecnologia dei trasporti.