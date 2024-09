Promosso dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.)

Domenica 29 settembre 2024 si svolgerà, presso la struttura del ex Cinema Eliseo (Via Roma), la VII edizione della Giornata del Veicolo D’Epoca, evento a carattere nazionale promosso dall’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.) e organizzato ad Avellino dalla Scuderia Auto Storiche Green Racing Club di Avellino, Club Federato A.S.I. dal 2008. La manifestazione nel capoluogo irpino si svolgerà attraverso una esposizione statica che interesserà il piazzale interno alla struttura dell’ex Cinema Eliseo, l’accesso ai veicoli sarà consentito unicamente da Via Roma (prolungamento C.so Europa) dalla strada adiacente al perimetro della Villa Comunale, a partire dalle ore 10:00. Mentre alle ore 11:00 avrà inizio il convegno “Le Storiche Vissute” presso la sala dell’ex Cinema Eliseo. Il convegno vedrà la partecipazione, quali relatori, di possessori di veicoli storici presenti all’evento che intenderanno esprimere la loro esperienza. Durante la mattinata ci sarà il collegamento in steaming con le altre città d’Italia interessate dalla Giornata del Veicolo D’Epoca. Alle 13:30 l’evento volgerà al termine.

Potranno prendere parte all’evento tutti i veicoli costruiti entro il 31 dicembre del 2004 in regola con le norme del Codice delle Strada. Sarà fatta eccezione per i veicoli INSTANT CLASSIC, costruiti a partire dal 1° gennaio 2005.

La caratteristica di questo evento nazionale è quella di rappresentare all’opinione pubblica la passione per i motori attraverso la promozione dei veicoli storici testimonianza viva di uno stile di vita, di un metodo di progettazione e produzione oggi proiettato verso una tangibile espressione d’arte.