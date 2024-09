“Di fronte alla situazione drammatica che vivono da tempo i lavoratori di Stellantis e dell’intera filiera automotive a causa della produzione al minimo storico, del record di cassa integrazione, del disimpegno di Stellantis e di una confusione politica totale a livello nazionale ed europeo, non potevamo rimanere fermi e assistere in silenzio alla desertificazione industriale del nostro Paese. Per questo abbiamo proclamato con Fim e Fiom uno sciopero nazionale dell’intero settore per il 18 ottobre con manifestazione a Roma in Piazza del Popolo. Metteremo in campo ogni strumento di lotta per bloccare questa deriva pericolosa, questa tempesta perfetta. È uno sciopero storico, come non avveniva da oltre quarant’anni nell’ex Fiat in Italia. Ora è il momento delle decisioni da parte della politica e i lavoratori faranno sentire la loro voce. La transizione si vince condividendo le scelte con i lavoratori, altrimenti si rischia un dramma sociale, occupazionale e industriale senza precedenti”. Lo dichiara Rocco Palombella, Segretario generale Uilm.