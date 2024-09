Evento organizzato dallo IAV Club e dedicato all’arte in ogni sua forma

Nella splendida struttura IAV Club, situata sul lungomare di Napoli in via Nazario Sauro 23, si terrà la Festa dell’Arte con la presenza di artisti, attori, scultori, giornalisti ed editori.

Dopo il grande successo della 1° edizione, che ha attratto più di 1.500 persone dal vivo, torna il 28 settembre 2024 dalle ore 17:30 alle ore 20:00 il premio “amARTI” organizzato e fortemente voluto dalle sorelle Angela e Lucia Andolfo fondatrici dello IAV Club (In Arte Vesuvio) e dal suo Direttore Artistico Salvatore Sannino.

L’evento moderato dalla giornalista Matilde Andolfo proporrà incontri, dibattiti, mostre ed esibizioni, per riaffermare la centralità dell’arte e del ruolo che svolge nella vita di tutti i giorni.

Accanto all’evento, alle ore 17:00, sarà dato spazio anche alla presentazione del programma della stagione teatrale 2024/2025 intitolata “(S)guardo verso il mare”, queste alcune anticipazioni: Paolo Caiazzo con il suo spettacolo “Boomer”, “Dove c’è il mare” con Antonella Morea (e Vittorio Cataldi al pianoforte), “Il Grande Artista 2” con Cosimo Alberti, “Perle rare” di e con Fabio Brescia e Giovanna Sannino con uno spettacolo totalmente nuovo e travolgente.

Parte, accanto alla cultura, un progetto di solidarietà, che in questa stagione vede il coinvolgimento dell’Associazione “Il Mondo di Lalla”. Alla quale si darà centralità e visibilità nelle diverse iniziative messe in campo dallo IAV, inaugurando il tutto durante la festa dell’arte.

Il tema è il ruolo di Napoli come “produttrice” di arte e non semplice fucina di storie di sofferenza e speculazione, Napoli madre e non matrigna.

Nel corso della seconda edizione sarà dato spazio alla discussione sul ruolo che fiction, teatro ed ogni altra espressione artistica ha nella crescita civile dell’individuo. Si tenta di unire l’arte a tematiche sociali e utilizzarla come volano di rilancio.

Anche quest’anno sarà premiato chi si è distinto per l’impegno verso Napoli, sia nel racconto che nella esposizione artistica che ha come fine la valorizzazione della nostra terra. Un impegno non occasionale, ma espressione di un progetto di lungo termine.

Verrà consegnato il Premio a due personalità di indiscusso valore: Gabriella Buontempo – produttrice nel campo della cinematografia (ultima opera “Il Commissario Ricciardi”) e Claudio Di Palma, uno dei registi teatrali maggiormente affermatosi per la qualità della narrazione teatrale.

I premi, saranno consegnati dal Sindaco di Napoli professor Gaetano Manfredi e dal vicesindaco della Città Metropolitana Giuseppe Cirillo.

Ad arricchire l’evento, insieme al pubblico intervenuto, ci saranno gli artisti che partecipano alla stagione teatrale 2024/2025, tra i quali: Paolo Caiazzo, Antonella Morea, Fabio Brescia, Giovanna Sannino e Cosimo Alberti.

L’iniziativa, vede la partecipazione “dell’Istituto Superiore Polo delle Arti “Caselli – Palizzi” diretto dal professore Walter De Bartolomeis, con l’esibizione degli allievi dell’indirizzo musicale, e con l’esposizione di opere degli studenti dell’indirizzo Arti Figurative (Plastico Scultoreo) accompagnati dai docenti: Aldo Fiorillo, Fabio Borrelli e Chiara Mallozzi.

Presente anche “l’Istituto Comprensivo 61° Sauro Enrico Pascoli” diretto dal professore Piero De Luca, con il coro “Neri a metà” con un ricordo di Pino Daniele, accompagnati dai docenti: Luciano Pierro, Giorgio Rizzo e Rosa Scippa che accompagneranno l’esibizione delle allieve del “Centro danza Etoile di Marcianise (CE) diretto da Carmen De Petrillo.

L’ingresso è libero e sarà un’occasione speciale per incontrare gli artisti, gli organizzatori e scoprire in anteprima il programma degli spettacoli della stagione 2024/2025.