L'Ufficio Stampa di Auge è lieto di annunciare la partecipazione del Rettore Prof. Giuseppe Catapano al prestigioso Premio Letteratura Spoleto Festival Art 2024, che si terrà il prossimo 28 settembre presso il Chiostro di San Nicolò Via Gregorio Elladio,10 Spoleto L'evento, curato dal Direttore Artistico del Premio Letteratura, Angelo Sagnelli, si inserisce all'interno della più ampia cornice culturale del Menotti Art Festival, manifestazione di spicco nel panorama artistico italiano, presieduta da Luca Filipponi e con la direzione artistica del Prof. Sandro Trotti.

In occasione della kermesse, il Prof. Giuseppe Catapano sarà presente per celebrare il conferimento di un importante riconoscimento a Emmanuel Charles per il suo libro “Le elezioni del 1987”. L’opera si distingue per il suo valore storico e sociale e presenta una postfazione a cura dello stesso Prof. Catapano, la cui analisi arricchisce ulteriormente il testo, sottolineando l’impatto e la rilevanza di quegli eventi storici.

Il Premio Letteratura Spoleto Festival Art, noto per premiare figure di spicco nel mondo della letteratura e dell’arte, si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire temi culturali di grande rilevanza e per chi desidera assistere all’incontro tra letteratura, arte e riflessione storica.

La partecipazione del Rettore Catapano è un ulteriore riconoscimento del suo impegno e contributo nel panorama accademico e culturale, rafforzando il legame tra ricerca accademica e divulgazione attraverso la letteratura.