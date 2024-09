Al concerto ci sarà la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi

Il duo Discoverland, composto da Pier Cortese e Roberto Angelini, arriva a Benevento con il nuovo e attesissimo concept album “ERO”. L’evento si terrà sabato 2 novembre, alle ore 21, presso il Teatro San Marco, e vedrà la partecipazione straordinaria di Niccolò Fabi come musicista aggiunto. Organizzato dall’associazione culturale Ossigeno, il concerto rappresenta un’occasione unica per assistere a una performance che promette di trasportare il pubblico in un viaggio sonoro intenso e coinvolgente. “ERO” segna un nuovo capitolo nella discografia di Discoverland: un concept album di otto brani originali che esplorano temi legati al ciclo della vita e alle emozioni umane. Niccolò Fabi, icona della scena musicale italiana, ha collaborato attivamente alla realizzazione dell’album, prestando la sua voce e il suo talento musicale a brani come “Gange”, “Terza Età” e “Karmatango”. Il suo contributo ha aggiunto una dimensione magica all’opera, creando un’alchimia perfetta con le voci e le chitarre di Cortese e Angelini. Sul palco, gli spettatori saranno immersi in un mondo di emozioni, dove parole e musica si intrecciano per raccontare storie di vita, sogni e speranze. Discoverland, attivo dal 2011, si è affermato con un sound che mescola sonorità folk, rock ed elettronica, e con i precedenti album, “Discoverland” e “Drugstore”, ha saputo innovare il panorama musicale italiano e internazionale, conquistando critica e pubblico. I biglietti per il concerto sono disponibili online sulla piattaforma i-Ticket, presso i punti vendita i-Ticket, e in vari luoghi tra cui All Net Service, Il Funambolo caffè letterario, Alimenta Benevento, Top Dischi, Safarà, Kindergarten Benevento e Puteca Santanna (Foglianise).